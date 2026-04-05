Pasqua con vittoria al Barbera per il Palermo | Palumbo e Ranocchia stendono l' Avellino

Durante la domenica di Pasqua, il Palermo ha ottenuto una vittoria casalinga al Renzo Barbera davanti a circa 28.000 spettatori. La squadra guidata da Pippo Inzaghi ha battuto l’Avellino con un risultato di 2-0, grazie alle reti segnate da Palumbo e Ranocchia, una per parte. La partita si è svolta nel contesto di un match di campionato di calcio.

Un gol per tempo per la squadra di Inzaghi, in superiorità numerica per tutta la ripresa dopo il rosso a Izzo alla fine del primo tempo. Tre punti fondamentali per tenere il passo del Frosinone: venerdì sera la super sfida allo Stirpe. Infortunio per Joronen: il finlandese è uscito nella ripresa per un presunto problema muscolare Il Palermo di Pippo Inzaghi torna al successo al Renzo Barbera: di fronte a quasi 28.000 spettatori nella domenica di Pasqua, i rosanero battono 2-0 l’Avellino grazie alle reti (una per tempo) di Palumbo e Ranocchia. Tre punti molto importanti per la classifica, soprattutto per tenere il passo del Frosinone oggi vittorioso in casa contro il Padova: venerdì prossimo la super sfida allo Stirpe per cercare di ridurre sensibilmente la distanza dai ciociari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Avellino ko al Barbera (2-0): Palumbo e Ranocchia stendono i lupiTempo di lettura: 5 minuti Il Palermo supera 2-0 l’Avellino al Barbera al termine di una sfida intensa e segnata dagli episodi. Leggi anche: Palermo, prova di forza: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia stendono il Bari Temi più discussi: Terra Santa, vittoria del dialogo: il Patriarca celebra la Pasqua al Sepolcro; L’imam Breigheche: Auguri ai fratelli cristiani, la Pasqua sia vittoria della salvezza sulle tenebre delle guerre; La Allianz Pazienza scarta l’uovo di pasqua con Livorno… ci sarà la sorpresa?; La Pasqua celebra la vittoria della luce sulla morte e sul peccato. Fiorentina: vittoria di Pasqua a Verona (0-1). Segna Fagioli con l’unico tiro in porta. Gud: rissa ed espulsione. PagelleFagioli per Pasqua. Non un piatto di lusso, ma sostanzioso. Con l'unico tiro in porta della Fiorentina, Niccolò, centrocampista dai piedi buonissimi, regala la vittoria nell'arena infuocata di Veron ... firenzepost.it L’Ars et Labor si fa il regalo di Pasqua. Vittoria facile col Sant’AgostinoFerrara L’Ars et Labor si regala una buona Pasqua, facendo propri i tre punti in palio nel derby col Sant’Agostino. 2-0 finale, partita quasi mai in discussione e successo che riporta gli uomini di Pa ... msn.com Una Pasqua con il sole, dopo il lungo maltempo dei giorni scorsi. Tanti i turisti tra montagna e città d'arte. I più temerari tentano il primo tuffo in mare. facebook