Il paese piange Federica 52 anni

Il paese si trova a dover affrontare la perdita di Federica Fontanesi, deceduta a 52 anni a causa di una malattia. La notizia ha colpito diverse comunità che si sono unite nel cordoglio. La morte di Federica ha suscitato commozione tra amici e conoscenti, che si sono stretti intorno alla famiglia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che la conoscevano e stimavano.

Diverse le comunità in lutto per la prematura scomparsa di Federica Fontanesi, vinta da una malattia a soli 52 anni di età. Abitava a Novellara, ma era molto conosciuta e stimata anche a Gualtieri e a Bagnolo, dove aveva svolto attività di coordinamento e direzione alle biblioteche comunali. Il decesso è avvenuto mercoledì all’ospedale di Guastalla, dove era ricoverata. Lascia il marito Alessandro Brugnoli, i figli Davide, Elena, i genitori Fabio con Roberta, la sorella Francesca, le nipoti Giulia e Giorgia, altri parenti e moltissimi amici. La camera ardente è allestita alla Casa funeraria Città di Guastalla, in via Oldella a Guastalla, con visite dalle 8,30 alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il paese piange Federica, 52 anni Martina con La cura per me” di Giorgia | The Voice Kids Italy Blind Auditions Notizie correlate Stroncato da una grave malattia: il paese piange Stefano, morto a 51 anniRoè Volciano piange la scomparsa di Stefano Bocchio, morto all'età di 51 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. Tutto il paese piange il suo amato salumiere: Paolo è morto a soli 57 anniLa piccola ma unita comunità di Paitone si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Paolo Cavalleri, morto a soli 57 anni dopo aver... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il paese piange Federica, 52 anni; Al Teatro Bracco la comicità di Federica Cifola con Mamma...zzo!; Al Bracco arriva Federica Cifola in Mamma... zzo; Addio Roberto, storico sindacalista. Il paese piange Federica, 52 anniMusicista, viaggiatrice e mamma, aveva coordinato le biblioteche comunali. L’addio domani alle 9,45 ... msn.com Buon compleanno Federica Fontana! . Il grande pubblico ha iniziato a conoscere Federica Fontana grazie a Guida al Campionato, storico programma calcistico che negli anni ’90 e 2000 ha segnato un’epoca per gli appassionati di Serie A. Da quel trampo - facebook.com facebook Federica Brignone e lo stop all'intervista a «Belve»: «I passaggi meno graditi sono quelli su Sofia Goggia» x.com