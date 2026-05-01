Il paese piange Federica 52 anni

Da ilrestodelcarlino.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il paese si trova a dover affrontare la perdita di Federica Fontanesi, deceduta a 52 anni a causa di una malattia. La notizia ha colpito diverse comunità che si sono unite nel cordoglio. La morte di Federica ha suscitato commozione tra amici e conoscenti, che si sono stretti intorno alla famiglia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che la conoscevano e stimavano.

Diverse le comunità in lutto per la prematura scomparsa di Federica Fontanesi, vinta da una malattia a soli 52 anni di età. Abitava a Novellara, ma era molto conosciuta e stimata anche a Gualtieri e a Bagnolo, dove aveva svolto attività di coordinamento e direzione alle biblioteche comunali. Il decesso è avvenuto mercoledì all’ospedale di Guastalla, dove era ricoverata. Lascia il marito Alessandro Brugnoli, i figli Davide, Elena, i genitori Fabio con Roberta, la sorella Francesca, le nipoti Giulia e Giorgia, altri parenti e moltissimi amici. La camera ardente è allestita alla Casa funeraria Città di Guastalla, in via Oldella a Guastalla, con visite dalle 8,30 alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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