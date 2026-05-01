il nuovo nuovo inizio della formula 1

Dopo un mese senza competizioni, la Formula 1 torna in pista con alcune novità regolamentari e un giovane pilota italiano in prima posizione. Le squadre si preparano a riprendere le corse, mentre i campioni e i nuovi talenti si sfidano per conquistare punti e posizioni. La gara promette di essere particolarmente interessante, considerando le modifiche apportate alle regole e l’attenzione sulla classifica generale.

Dopo oltre un mese di pausa nel primo weekend di maggio tornerà la Formula 1, il cui Gran Premio di Miami, negli Stati Uniti, si correrà quando in Italia saranno le 22 di domenica 3 maggio. Il precedente Gran Premio era stato il 29 marzo in Giappone e lo aveva vinto l’italiano Kimi Antonelli, pilota di 19 anni della Mercedes, ora primo in classifica. Nel mezzo avrebbero dovuto esserci altre due gare in Medio Oriente: in Bahrein e in Arabia Saudita. Ma entrambe sono state cancellate a causa della guerra, facendo perdere alla Formula 1 ricavi per circa 200 milioni di dollari. Nel frattempo i piloti si sono riposati più del solito. Alcuni sono andati al Coachella, il noto festival musicale californiano, e altri ancora si sono dedicati al golf, al ciclismo o ad altre gare di automobilismo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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FERRARI 2026: NUOVO INIZIO o ULTIMA CHIAMATA

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