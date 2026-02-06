Referendum giustizia Cassazione accoglie nuovo quesito | Cade il vecchio se ne formula uno nuovo

La Cassazione ha deciso di accogliere il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della giustizia. Ora, il vecchio quesito viene considerato superato e si può procedere con la nuova formulazione, proposta dai 15 giuristi che hanno raccolto oltre 500mila firme. La decisione apre la strada a una nuova fase nel percorso referendario, con il testo aggiornato che potrebbe portare a cambiamenti significativi nel sistema giudiziario italiano.

"Dato atto che si intende venuto meno il quesito enunciato" nella precedente ordinanza dello scorso 18 novembre - si legge nella nuova ordinanza depositata venerdì 6 febbraio dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione che ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini - si "formula ora il nuovo quesito" e si "dispone che, a cura della cancelleria della Corte di cassazione, la presente ordinanza sia immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale".

