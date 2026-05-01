Quando si tira al pallone è sempre una festa. Taglio del nastro per il campo sportivo " Martini" dopo i lavori di riqualificazione. All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, che con il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri ha provato anche qualche tiro. Il campo di via Granaio ha un nuovo manto erboso in sintetico con intaso in materiale naturale, una scelta ecologica che evita l’utilizzo della gomma, permettendo anche una futura riconversione all’erba naturale senza problemi di smaltimento. "Un lavoro di riqualificazione di questo impianto portato a termine anche grazie al bando sport e periferie – ha detto il presidente Giani – Poggio a Caiano è città di sport, penso anche ai lavori al palazzetto dello sport, lavori che abbiamo sostenuto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo campo Martini. Inaugurazione con Giani: "Bello tornare a giocare"

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