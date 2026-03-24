Lang evita l’amputazione del dito è pronto a tornare in campo | Non posso giocare a Playstation

Noa Lang, calciatore del Galatasaray, ha evitato l’amputazione del pollice dopo un grave taglio subito durante una partita di Champions League contro il Liverpool. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, il giocatore ha dichiarato di essere pronto a tornare in campo, anche se ha ammesso di non poter giocare a Playstation. La sua ripresa permette di evitare interventi più invasivi e di riprendere l’attività sportiva.

Sospiro di sollievo per Noa Lang: il calciatore del Galatasaray è riuscito a evitare l’amputazione del pollice dopo il grave taglio rimediato nella sfida di Champions League contro il Liverpool ed è pronto a tornare in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’UefaUn infortunio choc quello di Noa Lang, giocatore del Galatasaray, subìto mercoledì nel corso della partita Liverpool-Galatasaray, valida per la gara... L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…”Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Trump è stato apostrofato come "protettore dei pedofilI", in riferimento al caso Epstein. Contenuti e approfondimenti su Lang evita Argomenti discussi: Tumore all’anca in un bimbo di 9 anni, l’intervento al Santobono evita l’amputazione. Lang ha evitato l'amputazione del dito, ha solo una grossa fasciatura: Non posso giocare a PlaystationOperato a Liverpool dopo l'impatto con i monitor pubblicitari durante la partita di Champions, Lang alla fine è stato anche convocato dall'Olanda per le partite di questi giorni. msn.com Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’UefaUn infortunio choc quello di Noa Lang, giocatore del Galatasaray, subìto mercoledì nel corso della partita Liverpool-Galatasaray, valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il cal ... ilfattoquotidiano.it