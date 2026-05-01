Il nodo Tirrenica Potenti e Maule Lega ’Interventi non rimandabili’

Il nodo Tirrenica torna al centro dell’attenzione politica dopo che alcuni esponenti della Lega hanno dichiarato che gli interventi sulla tratta sono urgenti e non possono essere rinviati. La discussione si concentra sulla necessità di intervenire rapidamente senza entrare nel merito delle polemiche sollevate da altri partiti, lasciando intendere che si tratta di un tema di prioritaria importanza per il territorio coinvolto.

"Non commentiamo le polemiche sollevate da esponenti del Partito Democratico contro il Governo ed il Ministro Matteo Salvini ma, riteniamo che la pericolosità del tratto toscano della via Aurelia compresa tra gli incroci a raso tra Pescia Fiorentina ed Ansedonia non possa attendere i tempi della regolazione dei rapporti con Sat". Questo l’oggetto della richiesta sottoposta in un recente incontro svolto dal Senatore Manfredi Potenti, membro della VIII Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato, che è stata fatta ad Anas, la società che dovrebbe costruire quello che manca del Corridoio Tirrenico, l’opera tanto attesa. "A seguito dei...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nodo Tirrenica. Potenti e Maule (Lega) ’Interventi non rimandabili’ Notizie correlate Lega, pronto il nuovo direttivo: Andrea Maule eletto presidenteAndrea Maule è il nuovo segretario provinciale della Lega e il direttivo sarà composto anche da Paola Piu, Luca Salvadori, Walter Capitani, Sara... Centrodestra, vertice decisivo sul gruppo unico in Provincia: resta il nodo Lega da sciogliereTempo di lettura: 2 minutiIl centrodestra si prepara a un passaggio politico importante in vista del prossimo consiglio provinciale.