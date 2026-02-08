Lega pronto il nuovo direttivo | Andrea Maule eletto presidente
La Lega ha ufficialmente formato il nuovo direttivo provinciale. Andrea Maule è stato eletto presidente e fa anche il segretario provinciale. Accanto a lui ci saranno Paola Piu, Luca Salvadori, Walter Capitani, Sara Minozzi, Gino Tornusciolo e Luca Grisanti. Il partito spiega che questa squadra rappresenta le diverse realtà territoriali e amministrative della provincia.
Andrea Maule è il nuovo segretario provinciale della Lega e il direttivo sarà composto anche da Paola Piu, Luca Salvadori, Walter Capitani, Sara Minozzi, Gino Tornusciolo e Luca Grisanti, ovvero "una squadra – dicono dal partito – rappresentativa delle diverse realtà territoriali e amministrative della provincia". Sono queste le decisioni prese ieri all’unanimità durante il congresso provinciale del Carroccio che si è svolto alla presenza del Commissario regionale della Lega, l’onorevole Andrea Crippa, del senatore Manfredi Potenti, dell’onorevole Andrea Barabotti e dell’eurodeputata Susanna Ceccardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
