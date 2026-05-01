Il Nobile vola tra Usa e Canada | Fondamentale investire all’estero

Un produttore di vino italiano ha annunciato che sta ampliando le sue attività tra Stati Uniti e Canada, sottolineando l'importanza di investire all’estero. La strategia si concentra sull’espansione dell’export, considerata una delle principali sfide del settore in questo momento. La decisione riguarda sia la crescita nei mercati internazionali sia l’obiettivo di rafforzare la presenza fuori dall’Italia. L’azienda ha già pianificato investimenti per supportare questa espansione.

Internazionalizzare allargando i confini dell’export è una delle sfide chiave per il presente e il futuro del vino. Con questo intento ecco che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano organizza un road show negli Stati Uniti e in Canada, con una fitta agenda di appuntamenti pensati per rafforzare il legame tra i produttori toscani e i principali operatori dei mercati nordamericani. Il tour, in programma dal 4 al 15 maggio, è organizzato in collaborazione con l’Associazione produttori olio toscano, partner nella campagna Savor quality from Europe, cofinanziata dall’Unione europea. In questo modo il focus si allargherà dal vino Nobile agli oli extravergine di oliva toscani Dop e Igp.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Nobile vola tra Usa e Canada: "Fondamentale investire all’estero" Notizie correlate Leggi anche: Il Vino Nobile di Montepulciano nel 2025 vola all’estero Leggi anche: Cantina Finocchi. Tra storia e innovazione: "Investire è fondamentale" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Nobile vola tra Usa e Canada: Fondamentale investire all’estero; Gualdo Tadino, Comune sul palcoscenico dell'innovazione: con Digitadino e l'assistente virtuale Angela si vola al City Vision Roma 2026; Centinaia di studenti pronti a scendere in campo a Villa Manin per il Rugby Tag; Villa Manin, torna Tagghiamo la Scuola FVG: il 27 aprile 2026 rugby senza contatto. Il centenario del 1° sorvolo del Polo Nord e l'impegno dell'Italia, oggi, nell'Artico tra esplorazione e ricercaDalla memoria dell’impresa pionieristica del primo sorvolo del Polo Nord compiuto dal Generale Umberto Nobile all’impegno italiano, oggi, nell’Artico ... rtl.it Un pensiero vola verso #TheQueen #ElisabethII H.M era veramente una nobile autentica e talmente cortese da inviare ringraziamenti a tutti per i doni ricevuti anche i più piccoli... - facebook.com facebook