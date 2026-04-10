La cantina Finocchi, fondata nel 1905, rappresenta una realtà vitivinicola delle Marche arrivata alla quarta generazione. La famiglia ha mantenuto l’attività negli anni, continuando a coltivare la vigna e a produrre vino. La cantina sarà presente al Vinitaly, evento dedicato al settore vinicolo. La loro presenza si inserisce in un percorso che unisce tradizione e innovazione nel mondo della produzione di vino.

Viticoltori dal 1905 e da quattro generazioni. È la storia della famiglia marchigiana Finocchi, che sarà presente con la cantina al Vinitaly. Attualmente la cantina Finocchi conta 9 ettari di terreno, 4 vitigni e 13 prodotti. Cinque bianchi: Verdicchio, Vivolo, Il Pojo, Fiore e Incrocio Bruni 54. Due rossi: Filellu rosso Piceno e Giove Marche I.G.T. Sangiovese. Prodotti di alta qualità a cui si aggiunge un metodo classico Brut Nature, un Brut spumante e un Brut Rosè spumante. Oltre a Visciole, una bevanda aromatizzata a base di vino di Visciole, di una acquavite di Visciola e di una grappa da monovitigno di Verdicchio. Marino Finocchi iniziò a coltivare la vite nelle terre di Staffolo, suggestivo borgo medievale nelle Marche, situato in provincia di Ancona a 442 metri sul livello del mare, chiamato anche Colle del Verdicchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cantina Finocchi. Tra storia e innovazione: "Investire è fondamentale"

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