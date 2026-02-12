La produzione e le esportazioni del Vino Nobile di Montepulciano continuano a crescere. Nel 2025, il valore si avvicina a un miliardo di euro, tra fatturato, patrimonio e quantità prodotta. La domanda all’estero aumenta, portando il vino del territorio a conquistare sempre più mercati.

MONTEPULCIANO – Un miliardo di euro circa. È questa la cifra che quantifica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori patrimoniali, fatturato e produzione. Circa 65 milioni di euro è il valore medio annuo della produzione vitivinicola, senza contare che circa il 70% dell’economia locale è indotto diretto del vino. Il Vino Nobile di Montepulciano è anche un forte ambasciatore del territorio nel mondo, considerando che nel 2025 il 64,5% delle vendite si è concentrato proprio nei mercati internazionali. Con questi numeri si avvicinano le giornate dell’Anteprima del Vino Nobile, in programma a partire da sabato 14 febbraio e fino al 15 febbraio per la sola stampa accreditata nella Fortezza di Montepulciano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il Vino Nobile di Montepulciano nel 2025 vola all’estero

Approfondimenti su Vino Nobile Policiano

Dal 22 al 23 febbraio, Montepulciano ospita la 32ª edizione dell’Anteprima del Vino Nobile.

A Montepulciano, i produttori si preparano a tornare in scena con l’anteprima del Vino Nobile, la prima DOCG d’Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vino Nobile Policiano

Argomenti discussi: Montepulciano, patria del Vino Nobile, premiata da Booking tra le città più accoglienti al mondo; Anteprima Vino Nobile di Montepulciano 22-23 febbraio 2026 Montepulciano; Anteprima del Vino Nobile. Produttori e operatori nel cuore della Fortezza; Podere Casanova a Milano: otto annate di Vino Nobile di Montepulciano in verticale.

Vino Nobile di Montepulciano nel 2025 vola all'esteroUn miliardo di euro circa. È questa la cifra che quantifica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori patrimoniali, fatturato e produzione. Circa 65 milioni di euro è il valore medio annuo della prod ... adnkronos.com

Vino Nobile di Montepulciano: vola l’export, nel 2025 è il 64,5%Milano, 12 feb. (askanews) – Un miliardo di euro circa: è questa la cifra ... msn.com

[ Nei vigneti dei produttori del Vino Nobile di Montepulciano • L’inverno ] @poderelamberto #VinoNobile #NobilediMontepulciano #VinoNobilediMontepulciano - facebook.com facebook