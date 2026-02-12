Il Vino Nobile di Montepulciano nel 2025 vola all’estero

La produzione e le esportazioni del Vino Nobile di Montepulciano continuano a crescere. Nel 2025, il valore si avvicina a un miliardo di euro, tra fatturato, patrimonio e quantità prodotta. La domanda all’estero aumenta, portando il vino del territorio a conquistare sempre più mercati.

MONTEPULCIANO – Un miliardo di euro circa. È questa la cifra che quantifica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori patrimoniali, fatturato e produzione. Circa 65 milioni di euro è il valore medio annuo della produzione vitivinicola, senza contare che circa il 70% dell’economia locale è indotto diretto del vino. Il Vino Nobile di Montepulciano è anche un forte ambasciatore del territorio nel mondo, considerando che nel 2025 il 64,5% delle vendite si è concentrato proprio nei mercati internazionali. Con questi numeri si avvicinano le giornate dell’Anteprima del Vino Nobile, in programma a partire da sabato 14 febbraio e fino al 15 febbraio per la sola stampa accreditata nella Fortezza di Montepulciano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

