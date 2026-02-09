Due persone sono finite agli arresti domiciliari a Matera, accusate di aver usato i dati personali di persone truffate per ottenere finanziamenti. Le indagini hanno portato alla luce un giro di truffe ai danni di soggetti vulnerabili e aziende di credito, con le autorità che hanno sequestrato i responsabili.

Fermi domiciliari con braccialetto elettronico sono stati disposti nei confronti di due persone a Matera per truffa aggravata e sostituzione di persona, con vittime individuate tra soggetti vulnerabili e società di credito al consumo. Le misure sono state adottate per prevenire la reiterazione dei reati e garantire il controllo sugli indagati. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 9 febbraio 2026 la Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura di Matera ha eseguito due misure cautelari personali degli arresti domiciliari, applicando anche il braccialetto elettronico.

© Virgilio.it - Finanziamenti ottenuti con i dati personali di persone truffate a Matera, arrestate due persone

