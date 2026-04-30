Misterbianco ottenuti 772 mila euro per rinnovare arredi scolastici in asili nido e scuole

Il Comune di Misterbianco ha ricevuto un finanziamento di 772 mila euro destinato al rinnovo degli arredi nelle strutture educative per bambini da zero a sei anni. La somma è stata ottenuta per migliorare i servizi offerti negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della città. Questa cifra sarà utilizzata esclusivamente per l'acquisto di nuovi arredi, con l'obiettivo di aggiornare e potenziare gli spazi dedicati ai più piccoli.

Il Comune di Misterbianco ha ottenuto un nuovo finanziamento, da ben 772mila euro, sul potenziamento dei servizi educativi per la fascia 0–6 anni, attraverso l’acquisto di nuovi arredi per gli asili nido e scuole dell’infanzia della città. Lo rende noto l’Amministrazione comunale: Misterbianco si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Il Comune di Acireale ottiene 260 mila euro per nuovi arredi didattici negli asili nidoIl comune Acireale ottiene un finanziamento da 260mila euro per migliorare gli arredi degli asili nido comunali. Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi...