Il nazionale olandese per Allegri il Milan prepara il colpo in difesa

Il Milan si sta preparando a rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione, con un particolare interesse verso un difensore olandese considerato un obiettivo prioritario dal tecnico. La qualificazione alla Champions League sembra ormai sicura e nelle ultime settimane l’allenatore ha avuto incontri con la dirigenza per discutere i possibili acquisti. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare la rosa e competere ai massimi livelli.

Con la conquista di un posto in Champions League che appare sempre più vicino, Massimiliano Allegri ha iniziato a parlare con la società riguardo le mosse di mercato da mettere in atto per la prossima estate. Il Milan pronto ad accogliere un nazionale olandese (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico livornese ha presentato la lista dei desideri alla società per cercare di rendere ancora più competitivo il suo Milan e lottare per la vittoria dello scudetto già a partire dalla prossima stagione. Uno dei colpi che potrebbero sistemare la rosa del Milan potrebbe arrivare dal Manchester City con il club inglese pronto a lasciar partire un nazionale olandese considerato il poco spazio riservatogli in questa stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il nazionale olandese per Allegri, il Milan prepara il colpo in difesa Notizie correlate Cardinale, sì alle richieste di Allegri per il suo Milan: un colpo per reparto, in difesa GilaGerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022, ha fatto una toccata e fuga a Milano, nei giorni... Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il clubCalciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta:... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tottenham, stagione finita per Xavi Simons: salta anche i Mondiali con l'Olanda; Milan, Modric vuole restare ma servono garanzie: dalla Champions ad Allegri, le mosse per blindarlo; Italia, Allegri detta le condizioni per diventare ct: i dettagli; Ginocchio ko per Xavi Simons: stagione finita e addio ai Mondiali. Giovanni Malagò e la nuova FIGC: Maldini, Conte (o Allegri) e il piano per la NazionaleIn attesa della candidatura ufficiale, circolano i primi nomi sulla lista di Giovanni Malagò per rifondare Federazione e calcio italiano ... fanpage.it Tortora su Allegri e la lotta Europa: «Max candidato fortissimo per la Nazionale. Vedo il Milan in Champions con…»Tortora su Allegri e la lotta Europa: «Max candidato fortissimo per la Nazionale. Vedo il Milan in Champions con...». Segui le ultimissime ... milannews24.com Sassuolo-Milan e il brutto ricordo di Allegri: oltre 12 anni fa la fine della prima esperienza rossonera x.com Le possibili scelte dei due allenatori: Allegri pensa a un cambio in attacco - facebook.com facebook