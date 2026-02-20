Calciomercato Juve sprint per Senesi | Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club

La Juventus si muove sul calciomercato, spinta dall’interesse per Senesi, dopo che Comolli ha individuato nell’argentino il profilo giusto per rafforzare la difesa. La società ha deciso di puntare su di lui dopo aver valutato le sue recenti prestazioni in Serie A, dove ha dimostrato sicurezza e rapidità. Il club ha già avviato i contatti con il suo entourage, considerando anche l’eventuale offerta economica. La trattativa accelera in vista della prossima finestra di mercato.

