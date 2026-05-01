Il 19 agosto 2024, uno yacht di marca Perini si è involato in mare, affondando nelle acque vicino a una località balneare. Le indagini attuali escludono che il naufragio sia stato causato da condizioni meteorologiche avverse, come mare mosso o vento intenso. Ora, l’attenzione si concentra sull’equipaggio, che si trova sotto accusa per le responsabilità legate all’incidente. La vicenda sta suscitando grande attenzione tra gli addetti ai lavori e le autorità competenti.

Viareggio, 1 maggio 2026 – Non fu il mare agitato né una folata di vento più forte a causare il naufragio del Bayesian, lo yacht griffato Perini che si inabissò il 19 agosto del 2024. Un’ incredibile tragedia del mare nel golfo di Palermo davanti alle coste di Porticello in cui persero la vita 7 persone, fra cui l’armatore dell’imbarcazione, il tycoon inglese Mike Linch. Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua tra le due gru, Palermo, 20 giugno 2025. ANSA (NPK) A sostenere questa tesi sono i periti della Procura di Termini Imerese – che sta indagando sul naufragio – secondo i quali l’ evento atmosferico di quella notte tempestosa non fu di un’intensità così grave da causare l’affondamento di una barca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il naufragio del Bayesian: “Affondamento non fu colpa della tempesta”. Equipaggio sotto accusa

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