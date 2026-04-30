Naufragio del Bayesian non fu colpa solo della tempesta perizia punta il dito sugli errori dell' equipaggio
Un’indagine suggerisce che, oltre alla tempesta, anche alcuni errori commessi dall’equipaggio abbiano contribuito al naufragio del Bayesian. La perizia, presentata nelle ultime ore, evidenzia come alcune decisioni o manovre in mare possano aver influito sull’incidente avvenuto di fronte alla costa. Le autorità continuano a esaminare i dettagli, mentre i familiari delle persone a bordo aspettano aggiornamenti ufficiali.
Secondo i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese, il Bayesian non sarebbe affondato solo per colpa della tempesta. In base alla perizia, dunque, sarebbero state le manovre sbagliate dell’equipaggio a causare la tragedia, al largo di Porticello, a Palermo, in cui persero la vita sette persone la notte del 19 agosto 2024. Naufragio del Bayesian, cosa dice la perizia "Non fu colpa solo della tempesta" L'inchiesta sul naufragio Il naufragio e le vittime, cosa è successo quella notte Naufragio del Bayesian, cosa dice la perizia Un gruppo di periti è stato incaricato dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza dell’evento climatico del 19 agosto 2024, quando lo yacht di lusso Bayesian fu inghiottito dal mare.🔗 Leggi su Virgilio.it
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