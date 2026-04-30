Naufragio del Bayesian le novità della perizia | Non fu colpa della tempesta

Dopo quasi due anni dal naufragio del mega yacht, la perizia ha confermato che la collisione non fu causata esclusivamente dalla tempesta. La relazione analizza i fattori che hanno contribuito all’incidente e indica che altre cause, come errori umani o problemi tecnici, potrebbero aver avuto un ruolo. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, che si concentra sulle responsabilità legate all’accaduto.

“Non fu colpa solo dalla tempesta “. Dopo quasi due anni dal naufragio del Bayesian, il mega yacht affondato a Porticello (vicino a Palermo), i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese evidenziano che la forza dell’evento climatico che colpì l’imbarcazione non era tale da non poter essere gestita. È quanto contenuto nella consulenza meteo anticipata da Repubblica. La dinamica del naufragio del 19 agosto 2024, quando morirono sette persone, non è stata chiara fin dall’inizio, alimentando fake news e numerose ipotesi. Ora però si rafforza la teoria dell’ errore umano, perché alle 4 di quella notte c’era “ poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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