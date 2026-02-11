Asta per salvare l’archivio | Wow Spazio Fumetto rimasto senza casa ora pensa alla rinascita

Un’asta benefica si avvicina per salvare il museo “Wow Spazio Fumetto”. L’archivio, che conta oltre 500mila pezzi tra tavole originali, libri e oggetti rari, è attualmente senza una sede stabile. I pezzi sono sparpagliati in diversi luoghi e il museo cerca di raccogliere fondi per trovare una nuova casa. La speranza è che questa asta possa permettere di ricostruire un punto di riferimento per gli appassionati di fumetti e non solo.

Milano – Un'asta benefica spunta all'orizzonte per salvare l'archivio del Museo "Wow Spazio Fumetto", un immenso patrimonio di oltre 500mila pezzi tra tavole originali, libri, periodici, oggetti ed edizioni rare di ogni epoca rimasti «senza casa» e al momento sparpagliati in più luoghi in attesa di una nuova sede. A lanciarla è la Fondazione Franco Fossati – che per 14 anni ha gestito il Museo nella palazzina comunale di viale Campania 12 – grazie alla collaborazione con Finarte: appuntamento per il 27 febbraio in via dei Bossi 2 a Milano e on-line su www.finarte.it. All'asta andranno oltre 100 tavole originali donate da importanti maestri del fumetto italiano, con l'obiettivo di raccogliere fondi per preservare l'archivio e pensare alla rinascita.

