Dalla Casa delle Farfalle alle Saline | il Servizio Civile apre le porte ai giovani

Il Servizio civile universale si apre ai giovani attraverso due nuovi progetti presentati dall’ente Atlantide in collaborazione con Arci servizio civile Ravenna. Complessivamente, vengono offerte cinque opportunità di partecipazione che riguardano attività legate alla natura, all’educazione ambientale e alla valorizzazione culturale. Le iniziative coinvolgono la Casa delle Farfalle e le Saline, luoghi simbolo del territorio.

Due progetti per promuovere biodiversità e cittadinanza attiva e posti riservati anche per giovani con minori opportunità economiche Atlantide apre le porte alle giovani generazioni con il Servizio civile universale. L’ente ha presentato, in affiliazione ad Arci servizio civile Ravenna, due progetti che offriranno complessivamente cinque opportunità di partecipazione tra natura, educazione ambientale e valorizzazione culturale del territorio. Nel dettaglio, le posizioni disponibili sono così suddivise: una al Parco poesia Pascoli, una al Centro visite Salina di Cervia, una alla Casa delle farfalle di Milano Marittima e due presso la sede operativa e gli uffici di Atlantide a Cervia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

