Servizio Civile Universale pubblicato il bando Acli 2026 | le posizioni aperte a Benevento

È stato pubblicato il bando del Servizio Civile Universale 2026, promosso dalle ACLI, con nuove posizioni disponibili a Benevento. L’iniziativa offre ai giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di dedicarsi a progetti di volontariato e servizio alla comunità. Chi desidera partecipare può consultare i dettagli e le modalità di candidatura sul sito ufficiale entro le scadenze previste.

È aperto il Bando 2026 del Servizio Civile Universale promosso dalle ACLI, un'opportunità di impegno sociale e crescita personale rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni. A Benevento sono due i progetti approvati, per un totale di tre posizioni disponibili: "Spazi di cura" e "Il coraggio della pace". Le candidature possono essere presentate entro l'8 aprile alle ore 14.00, esclusivamente online. Il Servizio Civile rappresenta un anno di formazione, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita della comunità. La campagna di comunicazione scelta dalle ACLI per accompagnare il bando, "Può nascere un fiore", richiama simbolicamente il valore