Il Milan tenta il colpaccio Alaba | esperienza da Champions per la difesa di Allegri i dettagli della sfida

Il Milan sta valutando l'acquisto di un difensore con esperienza internazionale per rafforzare la propria linea arretrata. La squadra sta preparando una strategia di mercato con l'obiettivo di inserire almeno quattro nuovi giocatori, secondo quanto richiesto dall’allenatore. La fase di trattative è in corso, con dettagli sulle operazioni che saranno definite nelle prossime settimane. La società segue attentamente le opportunità sul mercato per rinforzare la rosa.

Manca davvero poco alla conquista della Champions League, ma il Milan ha già iniziato - da tempo - a progettare la squadra per la prossima stagione: ci si attende una sessione estiva di calciomercato pirotecnica, tra colpi di esperienza a parametro zero (piacciono molto Leon Goretzka, Bernardo Silva e Robert Lewandowski) e giovani di qualità da inserire in rosa e da far valorizzare all'allenatore Massimiliano Allegri. Alcuni, come Christian Comotto e Francesco Camarda, sono cresciuti in casa; altri, come Alphadjo Cissè e Andrej Kostic, sono stati recentemente acquistati e si uniranno al Diavolo dal 1° luglio. Ma cosa bisogna attendersi, nello specifico, dal Diavolo? Allegri ha già parlato spesso di calciomercato con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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