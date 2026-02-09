Il Milan si prepara a giocarsi le sue chance contro l’Inter, con Allegri che tenta il colpo grosso per lo scudetto. Il tecnico punta sul ritorno di Leao, sperando di ravvivare la squadra e mettere pressione ai nerazzurri. La qualificazione alla prossima Champions resta il primo obiettivo, ma l’atmosfera tra i tifosi rossoneri si fa più ottimista, convinti che la rimonta possa ancora essere possibile.

Il traguardo ufficiale resta un piazzamento nella prossima Champions League, ma nell’ambiente rossonero l’odore della rimonta inizia a farsi persistente. Nonostante l’ Inter di Cristian Chivu corra a ritmi forsennati, il Milan non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale nella corsa verso la seconda stella. Attualmente il distacco recita -8, con i nerazzurri che vantano però una gara in più, ma la strategia di Massimiliano Allegri è chiara: sfruttare il mese di febbraio per accorciare le distanze e arrivare al derby dell’8 marzo con il fiato sul collo dei cugini. Le ragioni per credere nel ribaltone sono almeno tre: un calendario benevolo, l’esperienza in panchina e il ritorno dei pezzi pregiati. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, piano anti-Inter: Allegri tenta il colpaccio scudetto con il ritorno di Leao

Approfondimenti su Milan Inter

Durante l'ultima puntata di 'Maracanà' su TMW Radio, Francesco Colonnese ha parlato del Milan e della corsa Scudetto.

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha commentato il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera, sottolineando come abbia portato una svolta alla squadra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milan Inter

Milan, scatta il piano anti-Inter: Allegri ritrova i big, Nkunku scalpitaMILANO - Vincere a Parma per mettere pressione a tutti. Il Milan punta dritto alla sfida di sabato sera al Tardini per chiudere al meglio questo blocco di gare tra la pausa delle nazionali di ottobre ... tuttosport.com

Pagina 1 | Milan, scatta il piano anti-Inter: Allegri ritrova i big, Nkunku scalpitaMILANO - Vincere a Parma per mettere pressione a tutti. Il Milan punta dritto alla sfida di sabato sera al Tardini per chiudere al meglio questo blocco di gare tra la pausa delle nazionali di ottobre ... tuttosport.com

Milan, i pochi possessi vinti sulla trequarti fanno parte del piano gara di Allegri. Il dato facebook

Milan, i pochi possessi vinti sulla trequarti fanno parte del piano gara di Allegri. Il dato x.com