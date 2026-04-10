Nel campionato di calcio, il Napoli si prepara alla sfida contro il Parma con alcune novità in formazione. Alisson, portiere del Napoli, sta avendo un buon andamento e potrebbe partire titolare al posto di Anguissa. Hojlund, invece, è tornato a disposizione dopo un infortunio. Dal lato opposto, il Parma sta cercando la sesta vittoria consecutiva, mentre l'allenatore sta valutando alcune modifiche alla formazione.

In fin dei conti, c’è poco da cambiare: anche perché - e i bollettini di giornata sono lì a raccontarlo - gli uomini restano gli stessi e, volendo, qualche ritocchino sarebbe possibile, ma minimo. La ripresa sa di convenzione, com’è giusto che sia, seduta tecnico-tattica per cominciare a immaginarsi il Napoli di Parma, che in realtà si potrà (forse) intravedere da oggi: un dubbio esiste, forse uno solo, e riguarda la scelta su Alisson Santos, dunque anche su Anguissa, che contro il Milan ha spaccato la partita e si è candidato a modo suo per giocarne un’altra dall’inizio. La tentazione esiste ma un allenatore ha il dovere di riflettere a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, le ultime in vista del Parma: Alisson insidia Anguissa. Hojlund recuperato

LIVE Alle 18 Verona-Napoli, le ultime: Conte con Vergara e Alisson dietro Hojlund(3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Elmas, Lobotka, Politano; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.

Napoli, come sta Hojlund? Le ultime verso la sfida contro il ParmaRasmus Hojlund sarà recuperato per la trasferta del Napoli a Parma dopo l’assenza forzata contro il Milan per un attacco influenzale.

Temi più discussi: Napoli, le ultime in vista del Milan: Conte ritrova Juan Jesus, Politano in dubbio; Milan, dubbi in attacco verso il Napoli: le ultime news; Conte crede allo Scudetto, ma non può più sbagliare. Chivu ha margine, Como sarà un crocevia importante: i calendari a confronto di Napoli e Inter; Napoli, riprendono gli allenamenti a Castel Volturno: le ultime su Lukaku.

Napoli, le ultime in vista del Parma: Alisson insidia Anguissa. Hojlund recuperatoAlisson Santos sta bene, anche benissimo, e dunque diventa un’opzione, la più possente di questa vigilia che entrerà nel vivo soprattutto con le prove odierne. Il Napoli che ha iniziato la partita con ... gazzetta.it

Napoli, Hojlund pronto al rientro: le ultime verso ParmaAssente nell'ultima gara contro il Milan per un virus intestinale, ora è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell'attacco azzurro. Rasmus Hojlund rientrerà per la gara di Parma, in ... fantacalcio.it

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LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com