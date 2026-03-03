Tra i 79 libri proposti alla LXXX edizione del Premio Strega 2026 c’è anche il nuovo lavoro di Marialaura Simeone intitolato “Un fuoco grande”. La scrittrice, nota per le sue opere precedenti, presenta questa nuova proposta che si aggiunge alla lunga lista di testi in corsa per il riconoscimento. La selezione avviene in un percorso che coinvolge la giuria e gli organizzatori del premio.

Tra i 79 libri proposti alla LXXX edizione del Premio Strega 2026 "Un fuoco grande. Bianca Garufi" di Marialaura Simeone, Les Flâneurs Edizioni. Il libro è un omaggio appassionato a tutte le donne che, come Bianca, sono state "innominate" dalla Storia ufficiale, ma che hanno attraversato il secolo con la luce obliqua e incandescente di un "fuoco grande": un viaggio tra scrittura e psicoanalisi, tra mito e politica, per restituire voce a chi per troppo tempo è stata circondata dal silenzio. Il volume è stato proposto da Giuseppe Lupo con la seguente motivazione, che ne sottolinea il valore letterario e civile: «A volte, dietro la scrittura di un libro, ci sono motivazioni che alle ragioni letterarie aggiungono un valore politico.

© Anteprima24.it - Il libro di Marialaura Simeone tra le proposte al Premio Strega 2026

