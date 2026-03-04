’Premio Strega’ Libro di ’Effigi’ fra i candidati

Il libro “Il giardino chiuso” di Lodovica San Guedoro è stato inserito tra i candidati al Premio Strega. La scelta riguarda anche la casa editrice Effigi, che ha pubblicato l’opera e che è molto nota nella regione. La candidatura del libro porta attenzione e visibilità alla zona di provenienza, la Maremma. La lista dei finalisti sarà annunciata nelle prossime settimane.

'Il giardino chiuso', il libro di Lodovica San Guedoro, figura fra quelli segnalati per il Premio Strega e questo porta prestigio anche alla Maremma, perché il volume è stato pubblicato da Effici, la casa editrice arcidossima. "Un riconoscimento di straordinaria importanza per la casa editrice – commenta Mario Papalini (nella foto) –, che vede così il proprio lavoro approdare nel contesto del premio letterario più autorevole e seguito in Italia. È il riconoscimento di un percorso editoriale nato dalla valorizzazione della memoria e delle tradizioni del territorio amiatino e maremmano e progressivamente apertosi alla narrativa contemporanea e a voci di forte intensità letteraria".