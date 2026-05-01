Durante una conferenza stampa online svoltasi ieri alle 16 ora palestinese, il team legale ha presentato un esposto riguardante presunti abusi subiti dalla Global Sumud Flotilla. Nella chat durante l’evento, sono stati condivisi messaggi di persone che cercano familiari e amici coinvolti nell’incidente. La Global Sumud Flotilla è al centro dell’attenzione per le accuse di violazioni emerse durante la missione.

Nella chat della conferenza stampa della Global Sumud Fotilla che si è tenuta ieri online alle ore 16, ora palestinese, si susseguono i messaggi di persone che cercano famigliari, amici, compagni. Nonostante il rilascio annunciato dal Ministro degli esteri Israeliano infatti, mentre scriviamo, le 175 persone sottratte con la forza alle barche con cui navigavano verso Gaza nel tentativo di romperne l’assedio sono ancora trattenute a Creta dalle autorità greche. Le notizie che arrivano sono tutt’altro che rassicuranti. Un team legale internazionale sta lavorando alla richiesta di misure urgenti sia di fronte alle giurisdizioni nazionali che internazionali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il legal team fa esposto sugli abusi sulla Global Sumud Flotilla

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