il lavoro torni fondamento della repubblica questo sistema economico diffonde la diseguaglianza

Il lavoro torna al centro del discorso pubblico, con un occhio particolare alle disuguaglianze che il sistema economico può generare. Non è necessario aderire a ideologie come marxismo o comunismo per riconoscere che alcune dinamiche del mercato del lavoro contribuiscono a creare differenze evidenti tra le persone. La discussione si concentra sull’importanza di analizzare le strutture esistenti e sui possibili effetti di un sistema economico incentrato sul lavoro.

Non bisogna essere marxisti, leninisti o maoisti, tutte cose peraltro molto auspicabili, per capire che esiste un nesso indissolubile tra il destino della classe lavoratrice italiana e quello della Repubblica che è per l’appunto fondata sul lavoro, secondo il chiaro e indiscutibile dettato del primo articolo della sua Costituzione. Simul stabunt, simul cadunt. Se affonda l’una, affonda anche l’altra, a meno di non ritenere che a difenderla possano essere faccendieri, politicanti più o meno corrotti, imprenditori che campano sullo sfruttamento e tutto il bestiario di parassiti che alligna spudoratamente nella seconda come nella prima Repubblica e sulle cui poco apprezzabili imprese il Fatto ci informa quotidianamente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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