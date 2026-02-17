Il presidente della Federazione nazionale dei medici Filippo Anelli scuote il sistema | se la responsabilità del ritardo è del sistema sia questo a coprire i costi quando il cittadino è obbligato a scegliere il privato
Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dei medici, denuncia che i ritardi nelle visite mediche sono causati dai limiti del sistema sanitario pubblico. La sua richiesta è chiara: se i ritardi sono colpa del sistema, allora deve assumersi i costi quando i cittadini devono ricorrere al privato. Basta una chiamata al Cup, il centro di prenotazioni, per capire che le liste d’attesa per una visita gratuita arrivano anche a diversi mesi, mentre in pochi giorni si può ottenere un appuntamento pagando di tasca propria.
