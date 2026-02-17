Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dei medici, denuncia che i ritardi nelle visite mediche sono causati dai limiti del sistema sanitario pubblico. La sua richiesta è chiara: se i ritardi sono colpa del sistema, allora deve assumersi i costi quando i cittadini devono ricorrere al privato. Basta una chiamata al Cup, il centro di prenotazioni, per capire che le liste d’attesa per una visita gratuita arrivano anche a diversi mesi, mentre in pochi giorni si può ottenere un appuntamento pagando di tasca propria.

B asta una telefonata al Cup, il Centro unico di prenotazione, per comprendere come funziona la sanità italiana: liste di attesa di mesi per una visita gratuita, pochi giorni se si è disposti a pagare. Questa discrepanza non è solo un disagio pratico, ma solleva un interrogativo profondo sul senso stesso del diritto alla salute. È accettabile che la rapidità delle cure dipenda dalla disponibilità economica? Una riflessione questa, che da qualche tempo, sta portando in primo piano un dibattito su un principio di responsabilità civile molto netto: la carenza del pubblico non deve trasformarsi in una tassa occulta per chi sta male. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il presidente della Federazione nazionale dei medici, Filippo Anelli, scuote il sistema: se la responsabilità del ritardo è del sistema, sia questo a coprire i costi quando il cittadino è obbligato a scegliere il privato

