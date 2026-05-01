Il Guardian ha inserito il tratto di costa tra Portogreco e Vignanotica tra le spiagge libere più belle d’Italia. La scelta si concentra su uno dei tratti più suggestivi del Gargano, in Puglia, che si distingue per le sue scogliere e le calette nascoste. La pubblicazione britannica ha deciso di valorizzare questa zona, lasciando da parte il Salento, e di evidenziare un angolo di costa meno battuto dai turisti.

Il Guardian noto giornale britannico s'innamora della Puglia, ma stavolta snobba il Salento per puntare i riflettori sullo "Sperone d'Italia". In un recente speciale dedicato alle sei migliori spiagge naturali e libere della penisola, l'autorevole quotidiano britannico ha incoronato la costa del Gargano, esaltandone l'anima selvaggia e autentica rispetto alle mete prese d'assalto dal turismo di massa. A rubare la scena tra le pagine della testata inglese sono due gioielli incontaminati del promontorio foggiano. La prima menzione d'onore va a Portogreco: una piccola baia circondata da grotte e scogliere, definita un vero e proprio paradiso per chi ama i tuffi e lo snorkeling tra le acque cristalline.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Guardian incorona il Gargano: Portogreco e Vignanotica tra le spiagge libere più belle d’Italia

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