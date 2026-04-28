Le spiagge del Conero gioiello prezioso | The Guardian incorona il mare di Sirolo e Numana

Le spiagge di Sirolo e Numana nelle Marche sono state inserite al primo posto in una classifica pubblicata dal giornale britannico The Guardian. Il focus del testo riguarda il riconoscimento internazionale di queste località marittime, considerate tra le più belle della regione. La pubblicazione sottolinea la qualità delle spiagge e il paesaggio che le circonda, attirando così l’attenzione di un pubblico globale.

Le Marche conquistano un’altra prestigiosa vetrina sul giornale britannico The Guardian che posiziona le spiagge di Sirolo e Numana al primo posto. In particolare il quotidiano ha stilato la classifica delle spiagge libere e naturali più belle d’Italia e a sul podio, al primo posto appunto, ci sono le spiagge del Conero, tra baie riparate e acque cristalline, poi il Gargano, l’isola di Ponza e infine Pantelleria, l’isola d’Elba e la Maremma. “Acqua limpida su sfondo mozzafiato”. "La Riviera del Conero è il gioiello più prezioso delle Marche, in una regione ancora in gran parte invariata dal turismo di massa. Raramente sentirai una lingua diversa dall’italiano, visto che sono tutti locali e altri italiani durante le vacanze estive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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