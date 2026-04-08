Salvini a stampa estera | Deroga a Patto stabilità Ue è il minimo di buonsenso – Il video

Un rappresentante politico ha commentato in un'intervista a una testata estera riguardo alla possibilità di ottenere una deroga al Patto di Stabilità dell'Unione Europea. Ha dichiarato che le aperture in tal senso sono il minimo di buonsenso e ha sottolineato l'importanza di questa eventuale decisione. La sua dichiarazione si riferisce a recenti discussioni sulla flessibilità delle regole di bilancio europee.

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Leggo di timide aperture alla deroga sul Patto di Stabilità, mi sembra il minimo di buonsenso, mi sembra importante". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla conferenza stampa alla sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli a Roma. Courtesy: Lega Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. 🔗 Leggi su Open.online Caro energia, UE: dagli Stati nessuna richiesta di deroga a patto di stabilitàBRUXELLES, 07 APR – “In questo momento non abbiamo ricevuto richieste da alcuno Stato membro rispetto a una potenziale attivazione” della clausola... Caro carburanti, Giorgetti: "Riduzione delle accise fino al Primo Maggio". L'Ue non deroga sul Patto di stabilità, deficit al 3,1%La Commissione europea chiude, almeno per ora, alla sospensione del Patto di stabilità nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Medio... Temi più discussi: Rassegna stampa estera (31.03.2026); Salvini, 'escludo un piano per il razionamento del carburante'; Eventi e scadenze dell’8 aprile 2026; L'inferno di Meloni: lockdown energetico, partecipate e il caso Cingolani. Salvini bussa alla Russia. Salvini a stampa estera: Deroga a Patto stabilità Ue è il minimo di buonsenso(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Leggo di timide aperture alla deroga sul Patto di Stabilità, mi sembra il minimo di buonsenso, mi sembra ... quotidiano.net Petrolio, Salvini: «Escludo piano per il razionamento di carburante» VIDEO«Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi». Così il ministro ... ilgazzettino.it Tredici miliardi di tagli all'anno con la firma di premier e ministro dell'Economia. E Salvini se ne accorge ora...commentate voi! x.com "Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del car - facebook.com facebook