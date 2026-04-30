Giorgia Meloni contro Israele e il sequestro della Flotilla | Liberate gli italiani fermati illegalmente Tel Aviv | A bordo droga e preservativi – Il video
Il governo italiano ha espresso forte condanna per il sequestro delle navi della Flotilla Global Sumud, avvenuto durante un’operazione militare israeliana in acque internazionali vicino alle coste della Grecia. La leader del governo ha chiesto la liberazione degli italiani fermati illegalmente, mentre Tel Aviv ha dichiarato che a bordo sono stati trovati droga e preservativi. La vicenda ha suscitato reazioni e dichiarazioni da entrambe le parti coinvolte.
È netta la condanna del governo italiano sul sequestro delle navi della Global Sumud Flotilla, dopo un’operazione militare delle forze israeliane in acque internazionali davanti alle coste della Grecia. Questa mattina la premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione d’urgenza a palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Nella nota diffusa alla fine del vertice, il governo chiede al governo israeliano «l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati», insieme al pieno rispetto del diritto internazionale e a garanzie sull’incolumità delle persone a bordo.🔗 Leggi su Open.online
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