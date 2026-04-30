Giorgia Meloni contro Israele e il sequestro della Flotilla | Liberate gli italiani fermati illegalmente Tel Aviv | A bordo droga e preservativi – Il video

Il governo italiano ha espresso forte condanna per il sequestro delle navi della Flotilla Global Sumud, avvenuto durante un’operazione militare israeliana in acque internazionali vicino alle coste della Grecia. La leader del governo ha chiesto la liberazione degli italiani fermati illegalmente, mentre Tel Aviv ha dichiarato che a bordo sono stati trovati droga e preservativi. La vicenda ha suscitato reazioni e dichiarazioni da entrambe le parti coinvolte.