Flottilla abbordaggio di Israele Governo | liberate gli italiani

Il governo italiano ha richiesto la liberazione di due cittadini italiani arrestati durante un’operazione in acque internazionali, condotta dalle forze israeliane sulla nave della Flottilla diretta a Gaza. L’incidente ha portato all’arresto di alcuni membri dell’equipaggio e al fermo di passeggeri provenienti da diversi paesi. La vicenda ha suscitato reazioni diplomatiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità italiane.