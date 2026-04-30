Flottilla abbordaggio di Israele Governo | liberate gli italiani
Il governo italiano ha richiesto la liberazione di due cittadini italiani arrestati durante un’operazione in acque internazionali, condotta dalle forze israeliane sulla nave della Flottilla diretta a Gaza. L’incidente ha portato all’arresto di alcuni membri dell’equipaggio e al fermo di passeggeri provenienti da diversi paesi. La vicenda ha suscitato reazioni diplomatiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità italiane.
Il governo italiano chiede la liberazione dei connazionali tratti in arresto da Israele nell’assalto in acque internazionali alla Flottilla in viaggio verso Gaza. Sono oltre 20 le imbarcazioni sequestrate e più di 100 gli attivisti arrestati. Nelle prossime ore verranno rilasciati in Grecia, secondo quanto fatto sapere da Tel Aviv. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Flottilla, abbordaggio di Israele. Governo: liberate gli italiani
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