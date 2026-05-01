Il gigante egoista | uno spettacolo per le scuole in occasione dei 180 anni della fondazione della scuola San Vincenzo De Paoli

In occasione del 180º anniversario della fondazione della scuola San Vincenzo de’ Paoli, si terrà uno spettacolo teatrale rivolto alle scuole. L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale Angelo Mariani in collaborazione con la scuola stessa. Lo spettacolo si ispira alla storia “Il gigante egoista” di Oscar Wilde e sarà aperto ai giovani studenti della zona. L’iniziativa mira a coinvolgere i ragazzi attraverso una rappresentazione teatrale.

In occasione dei 180 anni della fondazione della Scuola San Vincenzo de' Paoli, l’Associazione Musicale Angelo Mariani e la Scuola San Vincenzo de’ Paoli sono lieti di presentare lo spettacolo teatrale liberamente ispirato a “Il gigante egoista” di Oscar Wilde. La rappresentazione propone una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Il nuovo volto della Comunità Alloggio dell'Asp San Vincenzo De Paoli. "Un passo concreto verso una comunità più inclusiva"Santa Sofia ha celebrato l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Comunità alloggio dell'Asp San Vincenzo de’ Paoli, situata in via Unità... Addio a Gino Paoli, uno dei fondatori della 'scuola genovese'Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, ha dedicato l’intera sua vita alla musica lasciando capolavori indimenticabili che sono nei cuori di...