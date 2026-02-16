MondeVita completa l' acquisizione di Caruso

Il Gruppo Mondevo ha finalizzato l'acquisto di Caruso, una mossa che rafforza la sua presenza nel settore. ITTIKAR, la banca d'affari del gruppo, ha guidato tutte le operazioni come consulente esclusivo, integrando strumenti di intelligenza artificiale nelle fasi di valutazione e conclusione dell’accordo.

ITTIKAR, la banca d'affari del Gruppo Mondevo basata nativamente sull'IA, ha operato in qualità di consulente esclusivo, implementando la suite di intelligenza artificiale nella due diligence e nell'esecuzione. ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti e MILANO, 7 febbraio 2026 PRNewswire -- MondeVita, la divisione lifestyle e lusso del Gruppo Mondevo, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Raffaele Caruso S.p.A. dal Gruppo Lanvin. La transazione è stata completata tramite MondeVita Italy S.r.l. e posiziona Caruso come colonna portante della piattaforma del lusso di MondeVita. Fondata nel 1964 a Soragna (Parma), Caruso è uno dei principali produttori mondiali di abbigliamento sartoriale di lusso per uomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

