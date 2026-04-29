Da oggi è possibile vedere in streaming su Netflix la nuova commedia con Checco Zalone, dopo il successo ottenuto nelle sale cinematografiche. La piattaforma offre anche altri titoli del comico pugliese. La distribuzione digitale permette di accedere facilmente al film e ai suoi precedenti lavori, disponibili sulla stessa piattaforma. La release arriva in un momento in cui i film di Zalone continuano a essere molto seguiti dal pubblico.

Dopo il successo al cinema, la nuova commedia con Checco Zalone sbarca in streaming insieme ai suoi titoli cult. Dopo aver battuto ogni record nelle sale, Buen Camino, l’ultimo film diretto da Gennaro Nunziante, con protagonista Checco Zalone, sarà disponibile su Netflix dal 29 Aprile. Nell’offerta Netflix disponibili anche tutti i film con Checco Zalone: Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo. Sinossi: Quella di Checco è una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville...🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Buen Camino con Checco Zalone da OGGI in streaming su Netflix

Buen camino con Checco Zalone RECENSIONE REVIEW

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Temi più discussi: Checco Zalone arriva su Netflix con 'Buen Camino', l'annuncio con un video con tutti i suoi personaggi; Buen Camino, il film dei record di Checco Zalone arriva in streaming (e prestissimo): quando esce e dove vederlo; Netflix: arriva Buen Camino, il film da incassi record di Checco Zalone; Checco Zalone annuncia l'arrivo di Buen camino su Netflix.

Buen Camino, quando esce su Netflix? Tutti i film di Checco Zalone in arrivo sulla piattaformaBuen Camino, il film dei record di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, arriva su Netflix il 29 aprile: una commedia on the road tra Cammino di Santiago, risate e sentimenti padre?figlia. tag24.it

Buen Camino di Checco Zalone arriva su Netflix dal 29 aprileBuen Camino arriva su Netflix il 29 aprile. In catalogo anche la filmografia completa di Checco Zalone tra successi e grandi incassi al cinema. alfemminile.com

Dopo aver battuto ogni record nelle sale, il film "Buen Camino" con protagonista Checco Zalone sbarca su Netflix: ecco quando - facebook.com facebook