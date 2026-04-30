Dal 29 aprile, Netflix inserisce nel suo catalogo il film “Buen Camino”, una commedia diretta da Gennaro Nunziante. La pellicola, interpretata anche da un attore noto, ha riscosso successo nelle sale cinematografiche prima di essere disponibile sulla piattaforma di streaming. La pubblicazione del film su Netflix permette di raggiungere un pubblico più ampio che potrà guardarlo comodamente da casa.

A partire dal 29 aprile il catalogo della piattaforma si arricchisce di un titolo molto atteso: “Buen Camino”, la commedia diretta da Gennaro Nunziante che dopo aver raccolto un ottimo riscontro nelle sale cinematografiche è pronta a conquistare una nuova platea di spettatori direttamente da casa. Il ritorno di una coppia vincente. Il film segna la reunion di uno dei sodalizi più fortunati del cinema comico italiano: quello tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante. Un tandem collaudato, capace di confezionare storie che fanno ridere ma che sanno anche far riflettere, grazie a un umorismo che affonda le radici nell’osservazione della realtà quotidiana e dei suoi paradossi più assurdi.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Buen Camino arriva su Netflix: la commedia con Checco Zalone da non perdere

Buen Camino, ecco perché il nuovo film di Checco Zalone fa discutere

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