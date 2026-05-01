Il fidanzato la trova morta nel letto | chi era la 21enne Elena Lo Giudice

Una giovane donna di 21 anni è stata trovata senza vita nel suo letto a Bojon di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. Il fidanzato ha scoperto il decesso e ha subito chiamato i soccorsi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

È morta nel sonno: si è consumata una tragedia a Bojon di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. A soli 21 anni si è spezzata la vita della giovane Elena Lo Giudice, originaria di Alessandria, che è stata trovata senza vita dal fidanzato nel letto che condividevano. Cosa è successo. Sarebbe dovuto essere un fine settimana spensierato, il Ponte del Primo maggio, quello di Elena e Nicola Panizzolo. Invece, al risveglio al mattino, la scoperta che ha lasciato sgomenti e senza parole. Subito avvisati, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. “Verso le 8 mi sono accorto che non si svegliava. Non rispondeva più. Pareva inizialmente che dormisse, ma immediatamente ci siamo accorti che la situazione era grave.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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