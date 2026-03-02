Nautica | allo Yacht Club de Monaco quattro giorni di incontri sul futuro del settore

Dal 21 al 24 marzo, nel Principato di Monaco, si svolgeranno quattro giorni di incontri dedicati al settore nautico. Circa cento esperti, tra esploratori, capitani, scienziati, ingegneri e armatori, si ritroveranno allo Yacht Club de Monaco per discutere di innovazioni marittime e transizione ambientale sotto il titolo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’.

Un centinaio di esperti tra esploratori, capitani, scienziati, ingegneri e armatori si riuniranno nel Principato di Monaco dal 21 al 24 marzo per discutere di innovazione marittima e transizione ambientale sotto il titolo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting‘. Dopo il successo della prima Giornata di Esplorazione, lo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con l’Explorers Club di New York, riunisce personalità di spicco a livello internazionale per quattro giorni di conferenze, scambi ed eventi in acqua. Il programma si apre sabato 21 marzo con la Yachting student fair, una fiera dedicata agli studenti nel settore, organizzata in collaborazione con il Dipartimento dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport e il Comune di Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

