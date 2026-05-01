il diplomatico inglese hickey ambasciatore in italia e sul titano

Il diplomatico inglese Stephen Hickey è stato nominato ambasciatore di Sua Maestà presso l'Italia e il Titano. La nomina è stata annunciata dal governo britannico e confermata dalle autorità italiane e sanmarinesi. Hickey ha ricoperto precedentemente ruoli diplomatici in diversi paesi e ha esperienza nel settore delle relazioni internazionali. La sua nomina è entrata in vigore nelle scorse settimane.

Il diplomatico inglese Stephen Hickey è stato nominato ambasciatore di Sua Maestà presso la Repubblica italiana e ambasciatore non residente presso la Repubblica di San Marino, succedendo a Lord Edward Llewellyn, che ha assunto un nuovo incarico come direttore politico del Foreign Commonwealth and Development Office e direttore generale per gli Affari politici. Il nuovo ambasciatore assumerà l’incarico nel mese di giugno 2026. Stephen Benedict Hickey dal 2022 a oggi è stato Fcdo direttore Medio Oriente e Nord Africa. In precedenza è stato direttore aggiunto per l’Europa, ambasciatore britannico a Baghdad dal 2019 al 2021, ambasciatore e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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