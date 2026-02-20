Caterina Guzzanti si cimenta in ‘Secondo lei’, un nuovo spettacolo che affronta le difficoltà delle relazioni moderne. La causa principale deriva dalle pressioni sociali e dagli stereotipi che influenzano le persone, creando tensioni tra loro. Durante l’evento, l’attrice mette in scena scene che rivelano come le aspettative e i ruoli tradizionali possano indebolire i legami affettivi. La rappresentazione si svolge in un teatro di Milano, attirando un pubblico curioso di scoprire le sfide di oggi. La pièce continua fino a sera, lasciando spazio al dibattito.

Una relazione che si incrina sotto il peso delle aspettative, dei ruoli e di una società che oggi più che mai condiziona i rapporti umani. È uno specchio della fragilità del presente Secondo lei, il primo testo di prosa e la prima regia di Caterina Guzzanti in scena stasera (sipario alle 21) al teatro Titano di San Marino. L’attrice e comica romana, tra le più riconoscibili del panorama italiano – un tratto di famiglia, come dimostra il fratello Corrado Guzzanti – porterà sul palco, affiancata da Federico Vigorito, uno spettacolo intimo che segna una nuova e sorprendente tappa del suo percorso artistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sul Titano Caterina Guzzanti ‘Secondo lei’

“Secondo lei”, spettacolo teatrale diretto e interpretato da Caterina Guzzanti a MirandolaCaterina Guzzanti ha scritto e diretto il suo primo spettacolo teatrale, intitolato “Secondo lei”, che ha portato in scena a Mirandola.

Investì ciclista, processo anche sul TitanoUn tragico incidente al confine tra Italia e San Marino ha portato a due processi e alla morte di un ciclista di 63 anni.

Caterina Guzzanti intervista Secondo lei: «Da piccole ci hanno insegnato a fingere» - Sala Umberto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.