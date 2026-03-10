Sul Titano sempre più famiglie in difficoltà

Sempre più famiglie incontrano difficoltà nel coprire le spese essenziali per la vita quotidiana, secondo quanto riferisce la Caritas di San Marino. La situazione di disagio si sta intensificando e riguarda un numero crescente di nuclei familiari. La realtà emerge da un monitoraggio condotto dall’organizzazione, che evidenzia un aumento delle richieste di aiuto e di sostegno.

"Sempre più famiglie faticano a sostenere le spese indispensabili per vivere". La fotografia di una situazione di disagio crescente la scatta la Caritas di San Marino. Nel 2025 a loro si sono rivolte 93 famiglie, per un totale di 224 persone, segnando ancora una volta quanto il bisogno sia reale anche in una Repubblica percepita come generalmente prospera. Tra queste, 60 residenti in Repubblica, 27 di nazionalità ucraina con regolare permesso di soggiorno e 6 domiciliate nelle zone limitrofe. Quasi tutti i nuclei si sono recati mensilmente al Centro di ascolto di Cailungo, dove hanno ricevuto prodotti alimentari e igienico-sanitari (26.795 articoli complessivi), buoni spesa, farmaci da banco e capi di abbigliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

