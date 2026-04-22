Da mesi circolano immagini e anticipazioni sulla prossima stagione di una serie TV molto amata, che vede protagonisti tre personaggi iconici. Le nuove immagini mostrano gli occhiali da sole indossati da Andy, Emily e Miranda, modelli considerati di tendenza e in linea con lo stile del famoso film. La presenza di questi accessori ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, che già li considerano un must-have per la stagione.

Dopo vent’anni di attesa Miranda Priestly, Andy Sachs e Emily Charlton stanno per tornare e lasciare la loro firma nel nostro guardaroba. Il Diavolo veste Prada 2 sarà finalmente nelle sale italiane il 29 aprile, ma in questi mesi si sono rincorsi trailer e foto rubate dal set che hanno già fatto prendere carta e penna alle fashioniste e sognare gli appassionati di moda. Sì, perché il film interpreta proprio la moda in ogni sua sfaccettatura e ogni dettaglio non è lasciato al caso a cominciare proprio dagli occhiali da sole. Quello che può sembrare un semplice accessorio, nel look di Miranda Priestly è un oggetto iconico. Nel secondo capitolo i sunglasses fanno un salto di qualità e vengono utilizzati sapientemente anche da Andy ed Emily.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché gli occhiali da sole di Andy, Emily e Miranda sono già la nostra ossessione? I modelli cool in perfetto stile il Diavolo veste Prada

Notizie correlate

Il diavolo veste Prada 2, la prima mondiale a New York: Andy e Miranda cromaticamente abbinate, Emily tra tulle e piume (e non solo). Tutti i look dei protagonistiIniziamo da Anne Hathaway, che ha puntato tutto sul rosso, colore simbolo della pellicola e dell'iconica décolleté che spicca sulla locandina,...

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...