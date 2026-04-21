Il diavolo veste Prada 2 la prima mondiale a New York | Andy e Miranda cromaticamente abbinate Emily tra tulle e piume e non solo Tutti i look dei protagonisti

Da vanityfair.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York si è svolta la prima mondiale del sequel di un film molto atteso. Tra le celebrità presenti, gli attori principali sono apparsi con abiti curati nei dettagli, con particolare attenzione alle scelte cromatiche. Andy e Miranda sono state viste con look coordinati, mentre Emily ha indossato un outfit composto da tulle e piume. La serata ha visto sfilare vari costumi eleganti e sofisticati, tutti sotto i riflettori del pubblico e dei fotografi.

Iniziamo da Anne Hathaway, che ha puntato tutto sul rosso, colore simbolo della pellicola e dell'iconica décolleté che spicca sulla locandina, facendo letteralmente centro. L'attrice ha infatti optato per una sfumatura vivida e brillante che ha acceso il suo romantico midi dress griffato Louis Vuitton, caratterizzato da un corpetto rigido senza spalline e una gonna ampia, voluminosa, pronta ad aprirsi come la corolla di un fiore regalando un effetto a dir poco scenografico. Una proposta, quella di Andy, capace di unire glamour e un guizzo principesco, completata da un paio di sandali con plateau e tacco maxi declinati nel medesimo punto di rosso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

il diavolo veste prada 2 la prima mondiale a new york andy e miranda cromaticamente abbinate emily tra tulle e piume e non solo tutti i look dei protagonisti
© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2, la prima mondiale a New York: Andy e Miranda cromaticamente abbinate, Emily tra tulle e piume (e non solo). Tutti i look dei protagonisti

Il Diavolo Veste Prada 2: Reaction al Trailer e Analisi Cultura Pop | BarbieXanax

Video Il Diavolo Veste Prada 2: Reaction al Trailer e Analisi Cultura Pop | BarbieXanax

Notizie correlate

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...

‘Il Diavolo veste Prada 2’: Meryl Streep e Anne Hathaway elegantissime, Emily Blunt “torta” di tulleNew York, 20 aprile 2026 - Il Lincoln Center di New York è stato il “place to be” dei sogni per i fan del film ‘Il Diavolo veste Prada’ e per tutti...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: A New York la prima mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2 diventa un'elegantissima festa tra amici; Il Diavolo Veste Prada 2, mega evento tra star, moda e glamour su Disney+: ecco quando; Il diavolo veste Prada 2 – Diretta streaming della prima mondiale per abbonati Disney+; Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO.

new york il diavolo veste pradaEmily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York con l'abito birdy di Schiaparelli haute coutureUn abito scenico che gioca sull'effetto sorpresa. I dettagli del look di Emily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York ... vogue.it

new york il diavolo veste pradaIl Diavolo veste Prada 2: i look delle protagoniste alla première mondiale di New YorkManca pochissimo all’uscita de Il Diavolo veste Prada 2: ecco cosa hanno indossato Miranda, Andy e Emily alla premiére newyorkese. grazia.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.