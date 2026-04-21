A New York si è svolta la prima mondiale del sequel di un film molto atteso. Tra le celebrità presenti, gli attori principali sono apparsi con abiti curati nei dettagli, con particolare attenzione alle scelte cromatiche. Andy e Miranda sono state viste con look coordinati, mentre Emily ha indossato un outfit composto da tulle e piume. La serata ha visto sfilare vari costumi eleganti e sofisticati, tutti sotto i riflettori del pubblico e dei fotografi.

Iniziamo da Anne Hathaway, che ha puntato tutto sul rosso, colore simbolo della pellicola e dell'iconica décolleté che spicca sulla locandina, facendo letteralmente centro. L'attrice ha infatti optato per una sfumatura vivida e brillante che ha acceso il suo romantico midi dress griffato Louis Vuitton, caratterizzato da un corpetto rigido senza spalline e una gonna ampia, voluminosa, pronta ad aprirsi come la corolla di un fiore regalando un effetto a dir poco scenografico. Una proposta, quella di Andy, capace di unire glamour e un guizzo principesco, completata da un paio di sandali con plateau e tacco maxi declinati nel medesimo punto di rosso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2, la prima mondiale a New York: Andy e Miranda cromaticamente abbinate, Emily tra tulle e piume (e non solo). Tutti i look dei protagonisti

Il Diavolo Veste Prada 2: Reaction al Trailer e Analisi Cultura Pop | BarbieXanax

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