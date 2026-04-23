Il jazz invade il centro storico per l’International Jazz Day
Il centro storico di Piacenza si anima di musica jazz giovedì 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day. Per il terzo anno consecutivo, si svolge “Jazz off Campus 2026”, una manifestazione organizzata dal Dipartimento di Jazz di un conservatorio locale in collaborazione con un club dedicato al jazz. L’evento coinvolge artisti e appassionati, offrendo momenti musicali nelle vie e nelle piazze della città.
Piacenza si prepara a risuonare di jazz. Giovedì 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day, torna per il terzo anno consecutivo “Jazz off Campus 2026”, la manifestazione ideata dal Dipartimento di Jazz del Conservatorio Nicolini in collaborazione con il Piacenza Jazz Club.Dalle 16 alle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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