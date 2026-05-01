Durante una cerimonia alla Casa Bianca, Donald Trump ha fatto un commento su sua madre, affermando che aveva avuto una cotta per Re Carlo III quando era giovane. La frase, considerata imbarazzante e fuori luogo, ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti e ha fatto rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Donald Trump ha trasformato una cerimonia diplomatica alla Casa Bianca in un momento da tabloid britannico, rivelando pubblicamente che sua madre Mary Anne aveva “una cotta ” per Re Carlo III quando era giovane. La dichiarazione, fatta durante l’evento ufficiale sul South Lawn, ha lasciato gli ospiti tra il divertito e l’imbarazzato, mentre il monarca britannico ha reagito con una risata di circostanza e un gesto della mano che comunicava elegante modestia. Re Carlo III e la Regina consorte Camilla si trovano negli Stati Uniti per una missione diplomatica delicata, una sorta di Cirque du Soleil della diplomazia internazionale destinato a ricucire i rapporti tra le due storiche nazioni alleate.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il complimento imbarazzante di Trump che ha fatto ridere Re Carlo davanti a tutti (e il web è scioccato)

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