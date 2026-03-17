Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano, non si è più visto in pubblico dopo che il 28 febbraio 2026 i missili americani e israeliani hanno ucciso suo padre, Ali Khamenei. Recentemente si è diffusa la notizia di un viaggio segreto a Mosca e di un dossier della CIA che ha fatto ridere Trump. Questi eventi sono al centro delle ultime indiscrezioni sull’entourage di Khamenei.

Da quando i missili americani e israeliani hanno ucciso suo padre Ali Khamenei il 28 febbraio 2026, Mojtaba Khamenei non si è più mostrato in pubblico. Nominato nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran, il 56enne è diventato il protagonista di uno dei più grandi misteri geopolitici del momento: vivo o morto, ferito gravemente o già al lavoro da un bunker segreto? Mojitaba Khamenei (YouTube) Un audio attribuito a Mazaher Hosseini, responsabile del protocollo dell’ufficio della Guida Suprema e citato dal quotidiano britannico The Telegraph, racconta nei dettagli quei minuti. Mojtaba si era allontanato dall’edificio principale per recarsi nel cortile poco prima che i missili balistici israeliani Blue Sparrow colpissero il complesso alle 9:32 ora locale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giallo Khamenei: il volo segreto per Mosca e il dossier della CIA che ha fatto ridere Trump

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