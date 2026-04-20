Una donna nota come Nonna Isa, famosa per il meme della “pasta al fo’”, è venuta a mancare. Il video che la ritraeva, girato senza particolari pretese per strada, ha ottenuto una vasta diffusione online, diventando uno dei meme più riconoscibili degli ultimi anni. La sua immagine e le sue espressioni hanno fatto sorridere milioni di persone nel tempo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra molti utenti.

Un video semplice, girato per strada senza pretese, è diventato uno dei meme più riconoscibili degli ultimi anni. Oggi, però, quel sorriso lascia spazio alla commozione: è morta a 93 anni Elisa Pepe, per tutti “ nonna Isa ”, con la sua “ pasta al fo’ ” in grado di far ridere milioni di persone ogni Natale. Elisa Pepe si è spenta a Bari il 14 aprile, ma la notizia si è diffusa solo nelle ore successive, suscitando grande emozione online. I funerali si sono svolti nella parrocchia di San Carlo Borromeo, circondata dall’affetto della sua famiglia: tre figli, nipoti e pronipoti. Quella che per molti era solo una figura virale, per i suoi cari era prima di tutto una madre e una nonna.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - È morta Nonna Isa: il meme della “pasta al fo’” che ha fatto ridere milioni di persone, ora commuove tutti

Cuba : Une Île des Caraïbes entre Contrôle et Espoir - Documentaire Voyage 4K - AMP

Notizie correlate

Leggi anche: È morta Isa Pepe, la nonna del meme della “pasta al fo’”: aveva 93 anni

Leggi anche: È morta la signora della “pasta al fo”: Bari piange Elisa Pepe, la nonna del meme virale

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Pasta al forn' per sempre: è morta Isa Pepe, la nonna di Bari che si spaventa per il petardo. Icona per un video virale sul menù di Natale; Bari, è morta a 93 anni Nonna Isa: sui social tornano virali i video meme sulla sua pasta al fò; Bari, morta a 93 anni la signora della pasta al fo': Isa Pepe fenomeno social del menu di Natale; È morta Isa Pepe, la nonna del meme della pasta al fo’: aveva 93 anni.

Bari, è morta a 93 anni Nonna Isa: sui social tornano virali i video meme sulla sua pasta al fòElisa Pepe era diventata celebre per un’intervista in tv in cui raccontava il suo menù di Santo Stefano: decine di messeggi di cordoglio ... bari.repubblica.it

Pasta al forn’ per sempre: è morta Isa Pepe, la nonna di Bari che si spaventa per il petardo. Icona per un video virale sul menù di NataleÈ morta a 93 anni Isa Pepe, diventata celebre grazie al suo menu di Natale troncato da un petardo in un video virale ... ilfattoquotidiano.it

“Pasta al forn’ per sempre”: addio a Isa, la nonna diventata simbolo di Bari. Da una semplice intervista natalizia a un fenomeno virale che ha fatto sorridere tutta Italia. Bastò quella frase, spontanea e autentica per trasformare Isa Pepe in un’icona del we - facebook.com facebook

Ci ha lasciato a 93 anni Nonna Isa x.com