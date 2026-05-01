Il Comitato No Vasca | Con l’accesso agli atti controlleremo tutto

Un gruppo di cittadini ha annunciato che, grazie all’accesso agli atti, monitorerà ogni fase del progetto riguardante l’invaso di Bresso. La mobilitazione, sostenuta anche da Legambiente, si è svolta nelle scorse ore e mira a difendere la salute pubblica. La protesta si inserisce in un’azione di controllo mirata a verificare le procedure legate ai lavori e alle autorizzazioni dell’opera.

Una nuova mobilitazione dei cittadini a difesa della salute davanti all’invaso di Bresso, che ha visto anche la partecipazione di Legambiente. "Come movimento abbiamo ottenuto un bellissimo risultato: grazie a Regione abbiamo ottenuto l’accesso agli atti, ricevendo già tutti i documenti richiesti - annuncia Matilde Minella, portavoce del comitato No Vasca -. Il dialogo istituzionale è più che aperto". Il dossier tecnico fornirà la mappa delle azioni da mettere in pratica. "Finalmente vediamo scritto nero su bianco quello che deve succedere durante le operazioni di pulizia: devono arrivare i mezzi con le pale che carichino i fanghi su camion diretti alla discarica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comitato No Vasca: "Con l’accesso agli atti controlleremo tutto" Notizie correlate Leggi anche: Dissesto a Chieti, il Comitato Casa Comune: “Accesso agli atti e chiarezza sugli immobili sgomberati” Accesso agli atti, non è corretto rimandare ad altri uffici, bisogna consentire l’accesso o dichiarare formalmente di non possedere i documenti. SentenzaUna pubblica amministrazione che riceve una richiesta di accesso agli atti non può limitarsi a invitare il richiedente a rivolgersi ad un altro ente. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Comitato No Vasca: Con l’accesso agli atti controlleremo tutto; Il comitato No Vasca torna in presidio a Bresso: ottenuto l'accesso agli atti -; Vasca di colmata sul lungomare di Molfetta, il comitato: Attendiamo sviluppi dagli organismi competenti; La Procura acquisisce documenti sulla vasca di colmata, Minervini: Noi contrari al progetto. Il Comitato No Vasca: Con l’accesso agli atti controlleremo tuttoUna nuova mobilitazione dei cittadini a difesa della salute davanti all’invaso di Bresso, che ha visto anche la ... ilgiorno.it Comitato No vasca, scatta il presidioUn presidio, davanti all’impianto di laminazione, per chiedere ufficialmente un dialogo con Metropolitana Milanese, che gestisce in modo fattivo la vasca di Bresso nei tempi ordinari e straordinari. ilgiorno.it Nel giorno dello scontro Siracusano-De Luca, l'ex sindaco ha descritto in galleria le linee guida per il futuro della città con il supporto del Comitato tecnico scientifico - facebook.com facebook Tangenziale Vicenza, istanze Comitato al consiglio. Rucco (FdI): "Offro mio supporto". Nardin (Provincia): "Fatto quel che c'era da fare" #tangenzialevicenza #comitatobretella Link all'articolo nei commenti x.com